Новейшая украинская система залпового огня призвана заменить советскую систему "Ураган". В ВСУ прогнозируют, что российских захватчиков вскоре накроет "Буревий".
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Основные характеристики
В Минобороны рассказали, что "Буревий" имеет следующие особенности:
- Современная цифровая система управления огнем;
- Вдвое быстрее выполняет боевые задания, чем его предшественник;
- РСЗО удачно работает по тылам оккупантов.
Более того, украинская разработка оснащена шасси от чешской компании Tatra, мощным двигателем, бронированной кабиной, а также имеет 4 "лапы", вместо 2.
Украинские воины уверяют, что этой зимой "Буревий" к оккупантам будет наведываться чаще, точнее и прямо в цель.
Работа украинского РСЗО "Буревий": смотрите видео
Какие украинские новинки появились на вооружении ВСУ
- Укроборонпром запустил производство боеприпасов калибра 152 миллиметра. Украинские защитники уже получили часть снарядов.
- Снаряды калибром 152 миллиметра предназначены для артиллерийских систем. В Укроборонпроме отметили, что боеприпасы уже не первый месяц производятся по технологии НАТО. Снаряды помогут снизить зависимость нашей артиллерии от поставок из-за границы.
- Кроме того, в Укроборонпроме разрабатывают новый украинский ударный беспилотник. Менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест надеется, что до Нового года беспилотник покажут, но это не 100%.