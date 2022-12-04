Новейшая украинская система залпового огня призвана заменить советскую систему "Ураган". В ВСУ прогнозируют, что российских захватчиков вскоре накроет "Буревий".

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Основные характеристики

В Минобороны рассказали, что "Буревий" имеет следующие особенности:

Современная цифровая система управления огнем;

Вдвое быстрее выполняет боевые задания, чем его предшественник;

РСЗО удачно работает по тылам оккупантов.

Более того, украинская разработка оснащена шасси от чешской компании Tatra, мощным двигателем, бронированной кабиной, а также имеет 4 "лапы", вместо 2.

Украинские воины уверяют, что этой зимой "Буревий" к оккупантам будет наведываться чаще, точнее и прямо в цель.

Работа украинского РСЗО "Буревий": смотрите видео

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