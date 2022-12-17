Об этом в эфире телемарафону сообщил представитель прессслужбы ГУР Андрей Юсов. По его словам, пользователи ресурса – преимущественно россияне, передает 24 канал.

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Россияне пока изучают возможности ресурсов

Более 1 миллиона 200 тысяч человек – это люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Из них львиная доля – это люди, находящиеся на территории так называемой Российской Федерации,

– заявил Юсов.

Стоит добавить, что это еще не прямые обращения, однако люди изучают себе и своим родным возможность сохранить жизнь в кровавой войне, развязанную Путиным.

Результативным показателем, по словам Юсова, является то, что на горячую линию и в чат-бот ежедневно обращаются более 100 человек.

"Результаты касаются, как и отдельных сдающихся в плен солдат, так и целых подразделений. И это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные", - сказал Юсов.

По его словам, это та категория людей, которая вообще не понимает, что им делать на войне в Украине и зачем они здесь оказываются.

Потери кафиров по состоянию на 17 декабря

С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 97 690 своих солдат. В частности, за сутки захватчики потеряли: