Украина противостоит России уже 907 дней. О главных событиях этих суток полномасштабного вторжения расскажет 24 Канал.
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В Киеве прогремели взрывы
Около 5 утра 18 августа в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что это из-за угрозы баллистического обстрела.
Через несколько минут стало известно о звуках взрывов, которые слышит столица. Враг таки запустил ракеты со своей территории.
Местные власти сообщили о работе ПВО.
Враг запускал "Шахеды"
Россияне не прекращают наносить воздушные атаки по Украине, в частности дронами. Против 18 августа захватчики в очередной раз выпустили беспилотники, во многих областях объявляли воздушную тревогу.
ВСУ уничтожили еще один мост через Сейм в Курской области, –СМИ
Украинские войска продолжают наносить удары по логистике врага. В частности, в сети пишут об успешной атаке ВСУ на очередную переправу в Курской области России.
В субботу вечером, 17 августа, телеграмм-каналы написали об уничтожении второго моста через российскую реку Сейм. Вероятно, речь идет о переправе в районе села Званного.