06:10, 18 августа

Украинские войска продолжают наносить удары по логистике врага. В частности, в сети пишут об успешной атаке ВСУ на очередную переправу в Курской области России.

В субботу вечером, 17 августа, телеграмм-каналы написали об уничтожении второго моста через российскую реку Сейм. Вероятно, речь идет о переправе в районе села Званного.