06:16, 18 серпня

Близько 5 ранку 18 серпня у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що це через загрозу балістичного обстрілу.

Через кілька хвилин стало відомо про звуки вибухів, які чує столиця. Ворог таки запустив ракети зі своєї території.

Місцева влада повідомила про роботу ППО.