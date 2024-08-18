Україна протистоїть Росії вже 907 днів. Про головні події цієї доби повномасштабного вторгнення розкаже 24 Канал.
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У Києві прогриміли вибухи
Близько 5 ранку 18 серпня у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що це через загрозу балістичного обстрілу.
Через кілька хвилин стало відомо про звуки вибухів, які чує столиця. Ворог таки запустив ракети зі своєї території.
Місцева влада повідомила про роботу ППО.
Ворог запускав "Шахеди"
Росіяни не припиняють завдати повітряних атак по Україні, зокрема дронами. Проти 18 серпня загарбники вчергове випустили безпілотники, у багатьох областях оголошували повітряну тривогу.
ЗСУ знищили ще один міст через Сейм в Курській області, – ЗМІ
Українські війська продовжують завдавати ударів по логістиці ворога. Зокрема, у мережі пишуть про успішну атаку ЗСУ на чергову переправу в Курській області Росії.
У суботу ввечері, 17 серпня, телеграм-канали написали про знищення другого мосту через російську річку Сейм. Ймовірно, йдеться про переправу в районі села Званного.