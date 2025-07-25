О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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В Котовске, что под Тамбовом" возник пожар на пороховом заводе под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем вследствие атаки БпЛА. Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Серия взрывов прогремела над Невинномысском Ставропольскому краю России в ночь на 25 июля. Перед этим в регионе объявили угрозу дронов. Также громко было в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае. Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет. О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45. Заметим, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов. В ночь на 25 июля мощные взрывы прогремели в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области России. В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук пролетающих беспилотников,. В ночь на 25 июля в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели. В ночь на 25 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Жители Тамбова заявляют об атаке БпЛА
Дроны атакуют разные регионы России
В Днепре и Павлограде прогремели взрывы
Россияне снова жалуются на взрывы в Таганроге и Новочеркасске
В Котовске, что под Тамбовом" возник пожар на пороховом заводе под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем вследствие атаки БпЛА.
Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников.
Серия взрывов прогремела над Невинномысском Ставропольскому краю России в ночь на 25 июля. Перед этим в регионе объявили угрозу дронов. Также громко было в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае.
Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет.
О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45.
Заметим, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.
В ночь на 25 июля мощные взрывы прогремели в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области России.
В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук пролетающих беспилотников,.
В ночь на 25 июля в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели.
В ночь на 25 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.