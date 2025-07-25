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У Котовську, що під Тамбовом" виникла пожежа на пороховому заводі під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА. Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Серія вибухів пролунала над Невинномиськом Ставропольскому краю Росії у ніч проти 25 липня. Перед цим у регіоні оголосили загрозу дронів. Також гучно було у Слов’янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї. Тим часом українські моніторингові ресурси пишуть, що під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". В результаті там виникла пожежа. Наразі більше деталей про прильоти у Невинномиську немає. Про вибухи у Павлограді або районі в мережі написали о 02:14. Уже через 20 хвилин також їх чули в обласному центрі. Повторні вибухи прогриміли у Дніпрі близько 02:42 і 02:45. Зауважимо, що раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів. У ніч на 25 липня потужні вибухи прогриміли у Таганрозі та Новочеркаську Ростовської області Росії. У передмісті Таганрога чули щонайменше від 5 до 7 вибухів. Окрім того, про "гучні звуки" писали мешканці міста Шахти, Матвєєв Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від "хлопків", а також звук безпілотників, що пролітали. У ніч на 25 липня у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль. У ніч на 25 липня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.
Жителі Тамбова заявляють про атаку БпЛА
Дрони атакують різні регіони Росії
У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи
Росіяни знову скаржаться на вибухи у Таганрозі й Новочеркаську
У Котовську, що під Тамбовом" виникла пожежа на пороховому заводі під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА.
Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників.
Серія вибухів пролунала над Невинномиськом Ставропольскому краю Росії у ніч проти 25 липня. Перед цим у регіоні оголосили загрозу дронів. Також гучно було у Слов’янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї.
Тим часом українські моніторингові ресурси пишуть, що під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". В результаті там виникла пожежа. Наразі більше деталей про прильоти у Невинномиську немає.
Про вибухи у Павлограді або районі в мережі написали о 02:14. Уже через 20 хвилин також їх чули в обласному центрі. Повторні вибухи прогриміли у Дніпрі близько 02:42 і 02:45.
Зауважимо, що раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
У ніч на 25 липня потужні вибухи прогриміли у Таганрозі та Новочеркаську Ростовської області Росії.
У передмісті Таганрога чули щонайменше від 5 до 7 вибухів. Окрім того, про "гучні звуки" писали мешканці міста Шахти, Матвєєв Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від "хлопків", а також звук безпілотників, що пролітали.
У ніч на 25 липня у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль.
У ніч на 25 липня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.