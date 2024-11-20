Большая мечта российских правителей

С одной стороны, это переиздание "Руины", то есть того десятилетнего конфликта 17 – 18 века, благодаря которому Московия завладела значительной частью Украины. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Еще с 1999 года было понятно, что Кремль думал о чем-то подобном и намеревался снова аннексировать Украину, используя различные инструменты (сепаратизм, гибридная война, когнитивная война, открытый и широкомасштабный конфликт и т.д.). Практическое следствие заключается в том, что как бы нынешний раунд не закончился, Украина должна стать Израилем Европы. Украина фактически должна вооружиться, чтобы противостоять этой бессрочной российской агрессии против нее.

Во-вторых, эта война является чем-то более широким, то есть еще одним преобразованием мечты царя Александра I о захвате Европы, которую пытались реализовать Иосиф Сталин и Леонид Брежнев. Борис Ельцин также попытался, предложив Биллу Клинтону, что "капиталистическая" Россия может гарантировать "защиту" Европы сама по себе, то есть осуществить свою гегемонию над Европой.

Некоторое время Владимир Путин также пытался присоединиться к западным оборонным организациям, таким как НАТО или G8, и предлагать свой союз в войне с исламским терроризмом. Это также предполагало, что Россия будет противостоять гегемонистским целям Китая и серьезным ракетным угрозам Ирана и Северной Кореи в отношении Запада и его союзников.

Однако российский запрос на ключи от системы противоракетной обороны выявил истинные намерения России – закрепить Запад в военной клетке, подобно энергетической клетки. Путин, получив отказ от НАТО и американцев контролировать евроатлантическую систему противоракетной обороны, начал все больше превращать Россию в реакционную автократию, несовместимую с западными демократическими политическими системами. Теперь он хочет получить гегемонию над Европой собственными силами.

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Таким образом, войной против Украины Кремль намеревался склонить США к своим претензиям на гегемонию Европы. Поэтому это еще один раздел многовековой и неопределенной российской экспансионистской мечты, в которой Московия является Третьим Римом, то есть центром имперского экспансионистского порыва без границ и направленном на каждую точку земного шара.

Война закончится лишь окончательным поражением российской мечты

Однако подготовка к войне и ее прогресс на этот раз, по сути, изменили значение конфликта. Сначала это подтолкнуло Кремль к укреплению альянса с Китаем и провозгласило начало конца "англосаксонской" власти над миром. Однако, таким образом московский экспансионизм становится подчиненным высшему имперскому проекту – китайскому.

Главный российский идеолог экспансионистского использования российской диаспоры, Сергей Караганов, недавно заявил, что Россия является государством с азиатским призванием. Мол, она должна войти в постоянный союз с Китаем.

Необходимость собирать помощь везде, где это возможно, сделала Россию лидером альянса "стран-изгоев" и террористических организаций.

Широкомасштабная война против Украины, развязанная Путиным в 2022 году, рискует стать войной, которая перерастет во всеобщую, глобальную войну, которая закончится лишь окончательным поражением российской гегемонистской мечты.

Безответственное использование российским диктатором северокорейских войск является классическим шагом, который ведет к общему конфликту. Так было всегда в истории.

Кроме того, пассивное принятие массового развертывания азиатских войск в Европе было бы эквивалентно поражению на поле без борьбы для европейцев. Даже американцы не могут пассивно наблюдать за вмешательством Северной Кореи, которое рискует иметь серьезные последствия для военного баланса в тихоокеанском регионе.

Китай думает, что сможет остановиться перед пропастью, получив при этом все возможные преимущества. Но сколько может длиться эта китайская игра? Когда Китай решит выскочить из машины и оставить Путина на произвол судьбы? Один из ключей ко всей этой ситуации заключается именно в отношении Китая. Но не похоже, что нынешнее китайское руководство является более ответственным и менее авантюристским, чем российское.