Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он объяснил, что, например, сейчас погода дождливая – дороги развезло, а грунт промок на несколько десятков сантиметров. В таких условиях и колесная, и гусеничная техника садится, и никакого фронтального движения быть не может.

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По словам Свитана, в такую погоду остается единственный вариант – это заходить в так называемые агломерации, где болота и размытого грунта не так много. На Донбассе есть 2 мощные агломерации – это Донецк – Макеевка – Ясиноватая и Горловка – Енакиево. То есть, в принципе, украинские войска в этот дождливый период могут выполнять наступательные действия в этих двух районах.

С морозами будет легче

Впрочем, ориентировочно через месяц грунт должен уже достаточно промерзнуть, а это дает гораздо больше возможностей нашим военным. Действительно зимой движение может быть гораздо более успешным.

Как заметил военный эксперт, ушла "зеленка", то есть нет листьев, видимость увеличилась в несколько раз, а вместе с ней и контрастность на тепло – холод – наши инфракрасные средства наблюдения прекрасно видят расположение врага. Таким образом, оккупантов можно сначала выжигать дальнобойной артиллерией, а уже потом начинать движение.

Кроме того, несколько десятков сантиметров промерзшего грунта выдерживают и колесную, и легкую гусеничную технику. Тяжелых танков, 60-тонных Abrams и Leopard 2, Украина так и не получила, а вот 40-тонные Т-72 хорошо чувствуют себя на промерзшей почве. И это те танки, которые могут совершать наступательные движения и наступательные действия и в районе Донбасса.

Мы уже девятый год там сражаемся, и прекрасно знаем эту зимнюю погоду, именно в районе Донбасса,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что на Донбассе работать зимой той техникой, которая сейчас есть у ВСУ, довольно неплохо. Особенно после последних "ленд-лизов", которые нам передала российская армия – Изюмского, Лиманского и Правобережного Херсонского.

Интересно, что, по словам эксперта, такие погодные условия были бы благоприятны и для Юга нашей страны, но вопрос с этим регионом, вероятно, будет решен еще до наступления морозов. Там есть два интересных оперативно-тактических хода, которые приведут к тому, что Юг, скорее всего, будет освобожден к Новому году.

Роман Свитан об особенностях боевых действий в зимнюю погоду: смотрите видео

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