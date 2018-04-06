Война на Донбассе: где в прошедшие сутки было особенно неспокойно

В течение суток 5 апреля пророссийские оккупанты в Донбассе не менее 27 раз нарушили перемирие.

Об этом сообщили украинские военные.

На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления украинских сил вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - в районе Новозвановка.

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На донецком направлении с запрещенных 120 мм минометов пророссийские оккупанты вели огонь по защитникам Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие враг применил по защитниках Водяного.

Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали наши укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецком, Авдеевки, Павлополь и Шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов – Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия – Каменки, Новомихайловка, Талаковка и Березовой.