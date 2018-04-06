07:04
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 6°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
  • понедельник
    18°C 6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Война на Донбассе: где в прошедшие сутки было особенно неспокойно

10 Читати новину українською
Война на Донбассе
Война на Донбассе / 24 Канал

В течение суток 5 апреля пророссийские оккупанты в Донбассе не менее 27 раз нарушили перемирие.

Об этом сообщили украинские военные.

На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления украинских сил вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - в районе Новозвановка.

Читайте также: Путин ищет выход по Донбассу, – российский оппозиционер

На донецком направлении с запрещенных 120 мм минометов пророссийские оккупанты вели огонь по защитникам Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие враг применил по защитниках Водяного.

Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали наши укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецком, Авдеевки, Павлополь и Шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов – Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия – Каменки, Новомихайловка, Талаковка и Березовой.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
СПЕЦПРОЕКТ
5 апреля, 15:38 Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
Олексій Годзенко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук