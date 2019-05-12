Война на Донбассе: оккупанты ударили по украинским позициям на всех направлениях

В течение дня, 12 мая, пророссийские боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Из 120-миллиметровых минометов враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Крымского. К счастью, потерь среди личного состава нет.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции украинских защитников: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гнутово, дважды с автоматических гранатометов станковых – вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Из станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь в районе населенного пункта Пикуза, с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – возле Богдановки, а из стрелкового оружия трижды – вблизи Авдеевки и Старогнатовки.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Сейчас потери противника уточняются.