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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Война на Донбассе: оккупанты ударили по украинским позициям на всех направлениях

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      В течение дня, 12 мая, пророссийские боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Из 120-миллиметровых минометов враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Крымского. К счастью, потерь среди личного состава нет.

      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции украинских защитников: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гнутово, дважды с автоматических гранатометов станковых – вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Читайте также: Освобождение оккупированных территорий на Донбассе: какое задание стоит перед Объединенными силами

      Из станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь в районе населенного пункта Пикуза, с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – возле Богдановки, а из стрелкового оружия трижды – вблизи Авдеевки и Старогнатовки.

      На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Сейчас потери противника уточняются.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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