Война на Донбассе: Сайдик назвал Россию стороной конфликта

Бывший специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик назвал Россию стороной кофликты на Донбассе. По его словам, Россию нельзя считать посредником в конфликте, поскольку Кремль постоянно выступает на стороне боевиков Донбасса.

Россия не выполняет свою часть обязательств по минским соглашениям, даже если рассматривать ее в качестве посредника в ТКГ, как считают в Кремле. О этом он сказал в интервью российскому изданию "Коммерсант".

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Посредник не может быть на чьей-то стороне. 80-90% отказов в доступе наблюдателям ОБСЕ приходится на так называемые республики. Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать в качестве посредника. А если посредник на одной стороне с ними, то он не посредник, а сообщник,

– подчеркнул Сайдик.

Отметим, что несмотря на многочисленные доказательства присутствия российских войск на территории Украины, официально Россия не признавала факта своего вторжения. А президент РФ Владимир Путин заверил, что регулярных российских войск в Украине нет.

В то же время, прокуратура Международного уголовного суда еще в 2017 году признала, что война в Донбассе имеет признаки международного вооруженного конфликта.

К слову, новый председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама обещает осуществить первый визит в должности именно в Украину. Албания приняла председательство в ОБСЕ на 2020 год 1 января. Главный ее приоритет – решение украинского кризиса.

Что известно о миссии ОБСЕ в Украине?Мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу на Донбассе 21 марта 2014 года в связи с военными действиями. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми конфликтующими сторонами.



То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.