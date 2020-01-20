14:57
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Війна на Донбасі: Сайдік назвав Росію стороною конфлікту

      571 Читать новость на русском
      Мартін Сайдік / скріншот з відео

      Колишній спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік назвав Росію стороною кофлікту на Донбасі. За його словами, Росію не можна вважати посередником у конфлікті, оскільки Кремль постійно виступає на стороні бойовиків Донбасу.

      Росія не виконує свою частину зобов'язань щодо мінських угод, навіть якщо розглядати її як посередника у ТКГ, як вважають у Кремлі. Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню "Комерсант".

      Читайте також: Мінські домовленості не містять згадок про автономію Донбасу, – Сайдік

      Посередник не може бути на чиємусь боці. 80-90% відмов у доступі спостерігачам ОБСЄ припадає на так звані республіки. Де тут посередництво Росії? Якщо хтось посередник, то він повинен діяти як посередник. А якщо посередник на одній стороні з ними, то він не посередник, а спільник,
      – підкреслив Сайдік.

      Відзначимо, що попри численні докази присутності російських військ на території України, офіційно Росія не визнавала факту свого вторгнення. А президент РФ Володимир Путін запевнив, що регулярних російських військ в Україні немає.

      Водночас, прокуратура Міжнародного кримінального суду ще у 2017 році визнала, що війна на Донбасі має ознаки міжнародного збройного конфлікту.

      До слова, новий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама обіцяє здійснити перший візит на посаді саме до України. Албанія перебрала головування в ОБСЄ на 2020 рік 1 січня. Головний її пріоритет – вирішення української кризи.

      Що відомо про місію ОБСЄ в Україні?Моніторингова місія ОБСЄ почала свою роботу на Донбасі 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

      Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

      Кожна 5 пачка масла в Україні – підробка: результати масштабної перевірки
      сьогодні
      9982
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Проросійські бойовики ОБСЄ Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Україну очікує транспортний колапс
      Северин Трач 2470
      сьогодні , 12:00 Цирк против государства вертухаев – Дубинянский про украино-российское противостояние
      Михайло Дубинянський 799
      15 січня , 12:06 Як заробляти гроші на хобі: корисні поради
      Марія Бондар 9319
      15 січня , 16:55 Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
      1645
      сьогодні , 08:15 Ernest Airlines призупинив польоти: як тепер дістатися з України в Італію
      Світлана Попова 2275
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук