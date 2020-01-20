Війна на Донбасі: Сайдік назвав Росію стороною конфлікту

Колишній спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік назвав Росію стороною кофлікту на Донбасі. За його словами, Росію не можна вважати посередником у конфлікті, оскільки Кремль постійно виступає на стороні бойовиків Донбасу.

Росія не виконує свою частину зобов'язань щодо мінських угод, навіть якщо розглядати її як посередника у ТКГ, як вважають у Кремлі. Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню "Комерсант".

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Посередник не може бути на чиємусь боці. 80-90% відмов у доступі спостерігачам ОБСЄ припадає на так звані республіки. Де тут посередництво Росії? Якщо хтось посередник, то він повинен діяти як посередник. А якщо посередник на одній стороні з ними, то він не посередник, а спільник,

– підкреслив Сайдік.

Відзначимо, що попри численні докази присутності російських військ на території України, офіційно Росія не визнавала факту свого вторгнення. А президент РФ Володимир Путін запевнив, що регулярних російських військ в Україні немає.

Водночас, прокуратура Міжнародного кримінального суду ще у 2017 році визнала, що війна на Донбасі має ознаки міжнародного збройного конфлікту.

До слова, новий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама обіцяє здійснити перший візит на посаді саме до України. Албанія перебрала головування в ОБСЄ на 2020 рік 1 січня. Головний її пріоритет – вирішення української кризи.

Що відомо про місію ОБСЄ в Україні?Моніторингова місія ОБСЄ почала свою роботу на Донбасі 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.



Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.