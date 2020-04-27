Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство

Бывший генпрокурор Рябошапка обвиняет СБУ в "крышевании" Коломойского. Олигарха и его сообщников спасает от подозрения непроведение экспертизы, которую блокирует СБУ.

У чому секрет лютої ненависті до НАБУ і його очільника Артема Ситника з боку олігарха Коломойського – читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Шарій та група Коломойського блокують рух України в ЄС

Підозри Рябошапки

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, якого відправили у відставку зусиллями групи Коломойського в парламенті, заявив, що СБУ вже кілька місяців блокує проведення експертизи в справі "Приватбанку", яку розслідує НАБУ. А це, за його словами, рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" за 27 квітня:

Крім того, є ризик передачі справи "Приватбанку" з НАБУ в Службу безпеки, яка так і залишається нереформованою й де її можуть легко поховати. Це все пояснює, чому депутати з боку Коломойського не полишають атак на НАБУ. Його мета – щонайменше обезголовити НАБУ, знявши Артема Ситника.

Що відомо про ймовірне звільнення Ситника?7 лютого 2020 року у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи. Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це він потрапив до так званого реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.



Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив. ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.



Це має паралізувати роботу відомства, адже кожен детектив, що розслідує провадження проти людей з мільярдними статками, телеканалами та депутатами напохваті, залишається тоді сам на сам із такою машиною. І немає гарантій, що в результаті маніпуляцій новим керівником НАБУ призначать ангажовану людину, що буде нищити детективів, які підняли руку на Коломойського та йому подібних.



Артем Ситник / Фото Getty Images

План олігарха Коломойського

Але мегаплан олігарха, який він закидає через своїх посіпак із мандатами, полягає в закритті НАБУ та перетворення його лише на підрозділ Державного бюро розслідувань.

Нелюбов до НАБУ з боку Коломойського та агентів його впливу має дуже просте пояснення – у провадженні Антикорупційного бюро перебувають справи, де розслідуються діяння олігарха та його оточення.

Це провадження щодо авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, щодо "Приватбанку" та щодо Укрнафти, де контрольний пакет належить державі, але багато років підприємство "доїв" Коломойський. І якщо справу про авіакомпанію МАУ йому вдалося розвалити в часи Порошенка, користуючись продажністю прокурорів, то зараз щодо "Приватбанку" та Укрнафти олігарху та його людям загрожують конкретні покарання.



Ігор Коломойський / Фото "Українська правда"



Коломойський каже, мовляв, щороку на утримання НАБУ витрачають мільярди, а вони конфіскували до бюджету за правопорушення, пов'язані з корупцією, лише 14 тисяч гривень. Усе це – брехня або пересмикування.

► По-перше, бюджет НАБУ менший, ніж в інших правоохоронних органів. І те, він був скорочений – нещодавно на позачерговій сесії Рада провела перерозподіл грошей у зв’язку з кризою й коронавірусом.

Бюджет НАБУ скоротили на 114 мільйонів гривень. Тоді як бюджет нереформованого МВС, навпаки, збільшили на 195 мільйонів. І він сягнув астрономічних 93 мільярдів гривень. Тобто рівно в 93 рази більше, ніж бюджет НАБУ.

► По-друге, є абсолютно маніпулятивним твердження, що НАБУ мало збирає грошей до бюджету, а тому має бути закрите. Бо правоохоронний орган – це не бізнес.

► По-третє, 14 тисяч гривень, які конфіскували, не мають нічого спільного з НАБУ. Обсяг уже відшкодованих державі коштів через розслідування НАБУ становить більше, ніж пів мільярда гривень. Це кошти, які добровільно повернули фігурантами справ НАБУ ще на стадії досудового розслідування завдяки переконливій роботі слідства.

Загалом 10 мільярдів гривень можуть повернутися до бюджету завдяки конфіскації в справах, які вже скеровані до суду. Туди не входить справа "Приватбанку", бо в ній ще немає підозр, тому що СБУ блокує експертизи.

Але прізвища фігурантів справ на 10 мільярдів теж гучні – це всім відомі провадження щодо:

Мартиненка,

Онищенка,

Насірова,

Роттердам плюс,

Микитася тощо.

Загалом наразі на лаві підсудних є приблизно 500 осіб, яких НАБУ та САП обвинувачують у завданні понад 11 мільярдів гривень збитків державі. Деякі персонажі встигли втекти та ховаються за кордоном. Ще частину грошей конфіскували в бюджет від фігурантів, які порушили умови звільнення під заставу. Загалом НАБУ робить лише частину роботи, але найважливішу – проводить розслідування та докази. Але саме цього етапу найбільше бояться корупціонери.



Ця війна проти НАБУ ведеться з першого дня після утворення бюро. І вона буде посилюватись. Крім справи щодо "Приватбанку", Коломойського дуже турбують розслідування оборудок в Укрнафті, де фігурує його довірена особа – виконувач обов'язків голови правління "Укрнафти" Олексій Кущ.

Зверніть увагу "Слуги народу" обговорюють ліквідацію НАБУ

Проєкти підозри щодо цих проваджень також готові, а значить, попереду ще сильніша атака проти НАБУ. І ми маємо бути ще більш рішучими в захисті антикорупційного органу.