Война за лес на Житомирщине: неизвестные подожгли служебный автомобиль лесников

В Житомире неизвестные сожгли служебный автомобиль лесников. Мужчины уверены – это дело "черных лесорубов" из Ровенской области. Они в прошлом году 18 октября в этом же лесу стреляли и буквально брали в заложники охранников лесхоза, а сами в это время вывозили украденные бревна. В полиции с выводами не торопятся. И говорят: сейчас устанавливают связаны ли между собой эти два события.

Звуки растрескивания автомобильной краски от действия огня лесничий Богдан Мизюк услышал после полуночи и сразу же выбежал на улицу. Там горело новенькое служебное авто. Машину человек гасил с коллегой. Впрочем, восстановить ее уже невозможно: огонь полностью уничтожил салон и все детали под капотом. Впоследствии, возле сожженного внедорожника нашли трехлитровую канистру со смесью дизельного топлива и бензина, а также следы двух человек, вероятно, поджигателей.

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Лесники уверены, что это дело "черных" лесорубов с Ровенщины. Год назад они резали колеса автомобиля лесных охранников, в октябре обстреливали оперативную группу, а теперь сожгли машину. Мол, делают это, чтобы запугать лесников, чтобы они не ездили по местам незаконных рубок.

Ночью поступил сигнал, что есть ряд техники, которая приближается к территории заказника. Мы организовали лесную охрану, выехали на место, однако так и не застали злоумышленников. Также мы услышали на территории Ровенской области грохот тракторов, которые уехали. Одновременно у лесничего Броницкого лесничества загорелся служебный автомобиль,

– рассказал главный лесничий Городницкого лесхоза Леонтий Валенкевич.

Уже ночью полицейские вместе с лесниками задержали трех мужчин, которые пытались в очередной раз украсть лес. Полицейские предполагают, что именно они могли поджечь авто. Сейчас в район лесхоза ввели спецподразделение полиции.

У нас есть информация, что это одна и та же группа, которая дерзко действовала и в прошлом году, и они заходили с территории Ровенской области. В настоящее время лиц, причастных к сожжению этого автомобиля еще не установлено,

– сообщил начальник Управления Нацполиции Житомирской области Вячеслав Печененко.

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Сейчас лесники подсчитывают убытки и добавляют, что с начала года "черные лесорубы" уже нанесли ущерб на 10 млн гривен. И единственное, что остается мужчинам – окапываться от незваных гостей из Ровенской области двухметровыми рвами.