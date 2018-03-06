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Війна за ліс на Житомирщині: невідомі підпалили службове авто лісників

22:13, 6 березня 667 Читать новость на русском

У Житомирі невідомі спалили службовий автомобіль лісників. Чоловіки впевнені – це справа "чорних лісорубів" з Рівненщини. Вони торік 18 жовтня в цьому ж лісі стріляли та буквально брали у заручники охоронців лісгоспу, а самі в цей час вивозили вкрадені колоди. У поліції з висновками не квапляться. І кажуть: наразі встановлюють, чи пов'язані між собою ці дві події, і чи зробили це одні й ті ж люди.

Звуки розтріскування автомобільної фарби від дії вогню лісничий Богдан Мізюк почув після опівночі і одразу ж вибіг на вулицю. Там палало новеньке службове авто. Машину чоловік гасив із колегою. Втім, відновити її вже неможливо: вогонь повністю знищив салон та всі деталі під капотом. Згодом, біля спаленого позашляховика знайшли трилітрову каністру із сумішшю дизельного пального та бензину, а також сліди двох людей, ймовірно, паліїв.

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Лісники переконані, що це справа "чорних" лісорубів з Рівненщини. Рік тому вони різали колеса автомобіля лісових охоронців, у жовтні обстрілювали оперативну групу, а тепер спалили машину. Мовляв, роблять це, аби залякати лісників, щоб вони не їздили по місцях незаконних рубок.

Вночі надійшов сигнал, що є ряд техніки, яка наближається до території заказника. Ми організували лісову охорону, виїхали на місце, проте так і не застали зловмисників. Також ми почули на території Рівненської області гуркіт тракторів, які поїхали. Одночасно у лісничого Броницького лісництва запалав службовий автомобіль,
– розповів головний лісничий Городницького лісгоспу Леонтій Валенкевич.

Вже вночі поліцейські разом з лісівниками затримали трьох чоловіків, які намагалися вчергове вкрасти ліс. Поліцейські припускають, що саме вони могли підпалити авто. Наразі в район лісгоспу ввели спецпідрозділ поліції.

У нас є інформація, що це одна і та ж група, яка зухвало діяла і минулого року, і вони заходили з території Рівненської області. На даний час осіб причетних до спалення цієї автівки ще не встановлено,
– повідомив начальник Управління Нацполіції Житомирської області В’ячеслав Печененко.

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Наразі лісники підраховують збитки і додають, що з початку року "чорні лісоруби" вже завдали шкоди на 10 мільйонів гривень. І єдине, що залишається чоловікам – обкопуватись від незванних гостей з Рівненщини двометровими ровами.

Теги: Новини України Поліція Пожежа Новини Житомира Екологія
Джерело: 24 Канал
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