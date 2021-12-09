Я можу довго розповідати про життєвий шлях Дмитра Коцюбайла, якому зараз лише 27 років. Та все ж хочу зупинитись більше на тому, за що саме "Да Вінчі" був відзначений золотою зіркою.

Зверніть увагу "Да Вінчі" Герой України: Зеленський вручив низку нагород до річниці референдуму за незалежність

Наймолодший командир роти

"Да Вінчі" на війні з 18 років і воює весь цей час. У 2014 році його призначили командиром відділення, потім командиром взводу, а у 2015 році він став командиром роти.

Це був наймолодший командир роти серед добробатів за всю нашу війну. Про "Да Вінчі" я дізнався приблизно у 2016 році – коли відкрив піцерію, заклад почали відвідувати бійці.

Як тільки починало мовитись про "Правий сектор", я не раз чув цей позивний із добрими відгуками й історіями про хлопця, який на війні майже з дитинства і повертатися додому не збирається, поки не буде перемоги над окупантами.

Я попросив знайомих написати мені про "Да Вінчі", вони почали надсилати відео з ним, яких виявилось немало. Деякі з них були з приміткою: "Немає сенсу щось пояснювати – просто подивись сам і покажи людям".

"Да Вінчі" знищив понад 30 одиниць ворожої техніки

Перше відео зняте в той період, коли застосовувались танки – це було давненько. Тоді "Да Вінчі" здійснив приблизно 30 бойових виходів, де видирався на танк, так підбадьорюючи свій особовий склад.

"VETERANO блог" на 24 каналі: дивіться відео

Адже коли командир поруч, то вже не так страшно – і це я знаю з особистого досвіду. Бо коли поруч був мій командир роти, що теж є Героєм України, реально було веселіше.

Також "Да Вінчі" є дуже ефективним птуристом. Протитанкова ракетна установка – це вам не автомат.

За весь час війни я бачив лише 6 людей, які вміли користуватися цим агрегатом, а так щоб ще й влучити в ціль – то такого за час моєї служби я і не пригадую.

Так от, "Да Вінчі" знищив понад 30 одиниць ворожої техніки та бліндажів противника. Цифра спеціально занижена, щоб ні у кого не було спокуси сказати, що це неправда.

По-справжньому геройський вчинок

Інформації щодо Дмитра в мережі дуже багато, але від себе я хочу сказати наступне:

по-перше – я вітаю Дмитра із заслуженою нагородою;

– я вітаю Дмитра із заслуженою нагородою; по-друге – вітаю всіх добровольців, адже відзнака найвищою державною нагородою бійця "Правого сектору" – це визнання всього добровольчого руху. І це добре.

– вітаю всіх добровольців, адже відзнака найвищою державною нагородою бійця "Правого сектору" – це визнання всього добровольчого руху. І це добре. по-третє – це неабияк підпалить певні п'яті точки наших не братніх сусідів, а це не може не тішити.

Наостанок хочу дещо роз'яснити тим, хто не розуміється у військовій справі. Звання Герой України отримують виключно ті, хто зробили по-справжньому геройський вчинок. І не один.

Читайте також Вся база в портретах людей, на яких ми орієнтуємось, – Коцюбайло про військову тяглість

Для того, щоб отримати цю нагороду, ви маєте зробити одну із двох речей: або знищити багато ворогів, або врятувати багато життів. Дмитро належить до категорії тих, хто зробив і те, і інше, адже він є командиром.