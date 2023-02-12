В России изменился регион, лидирующий в потерях

По состоянию на 6 февраля в списке было 13,4 тысяч верифицированных имен. То есть тех, по ком нет никаких двусмысленностей, понятен регион происхождения, службы, место похорон и т.д. В общем имен гораздо больше.

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В последние недели динамика такова: за сутки мы фиксируем в России около 100 новых могил. Это то, что публично. Основной источник – Бахмут. На таком массиве заметны изменения тенденций.

Если около 9 месяцев в лидерах по зафиксированным потерям был Дагестан, то ныне безоговорочный лидер – Краснодарский край, который является третьим по численности населения регионом России после Москвы и Московской области. Там зафиксировано 802 убитых.

Причины лидерства Краснодарского края в том, что там расположен один из главных пунктов вагнеровцев. Они набирают людей со всех сторон, но закапывают поблизости. Также в Краснодаре действует группа активистов, которой удалось сфотографировать несколько кладбищ и зафиксировать реальное количество захоронений.

Если бы такие активисты работали в других регионах – количество подтвержденных потерь, несмотря на всю цензуру, было бы в разы больше.

Статистика потерь россиян по регионам

На второе место вырвалась Свердловская область. Там зафиксировали 502 убитых.

На третьем месте – Башкирия. Это 7-й по численности регион, перед ним есть Ростовская область, в которой общественные потери чуть ниже.

Дагестан пока на 4-м месте – 428 убитых.

Сразу за ним Челябинская область – 420 убитых. В скором времени этот регион вырвется вперед.

Эти цифры указывают на то, как мобилизация изменила структуру потерь. Если в первые месяцы хоронили профессиональную армию в местах дислокации (Псков, Кострома, Тула, Улан-Уде, Владикавказ, районы Дагестана и т.д.), то в настоящее время поток гробов нарастает в регионы пропорционально численности населения, кроме столиц.

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Война для России становится все более "народной"

Из-за инерции цифр за первые месяцы среди лидеров по потерям пока болтается Бурятия. Это – аномалия. В Бурятии наложилось 2 фактора – дислокация в регионе ряда больших частей (десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы) и всеобщая бедность (удобно для вербовки наемников и осуществления мобилизации).

Но постепенно буряты выпадут из списка. В настоящее время в нем стремительно поднялись Самара, Ростов, Оренбург, Нижний Новгород, Волгоград. То есть баланс – численность населения и бедность. Российские войска становятся все более "русскими".

Кремль частично добился результата – агрессивная война стала "народной". Как следствие, прилагаются другие механизмы поддержки оккупационных войск. Люди начинают активнее поддерживать своих близких.

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Вот сейчас пора прикусить языки всем, кто защищает "простых россиян" от санкций. Простые россияне должны почувствовать, чтобы закралось несложное мнение – ради чего отправлять на убой близких и страдать из-за этого в тылу?

Новая публичная волна мобилизации в России не сможет обойти стороной город. Уже удалось оттянуть начало волны на 3 недели. Россияне давят, но внепланово замедлились. Мы тоже замедлились, но это другая история.