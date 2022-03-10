Герой погиб в боях под Изюмом Харьковской области. О его смерти сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Он знал, что будет война, и не сомневался, что мы победим. Он отдал себя своему народу. Спасибо за все, друг,

– написал Бутусов.

Отметим, последнее сообщение Цыганкова в фейсбуке было об Изюме. За день до смерти воин просил помочь медиков, готовых к работе в условиях уличных боев. Также он обращался к волонтерам помочь "гуманитаркой" жителям Изюма.

Реакция на гибель воина

"Он точно был не из тех, кто боится арты и авиации. В очередной раз убеждаюсь, что лучшие идут на небо первыми, нам еще нужно добыть в борьбе такую ​​награду. Увидимся вскоре", – написал белорусский оппозиционер Ян Мельников.

"Ты погиб, защищая родную Украину. Держи небо над нами и отдыхай с миром. Вечная и светлая тебе память. Уходят от нас лучшие. Вот и ты, друг, пополнил небесное войско", – отметила волонтер Юлия Толмачева.

Редакция 24 канала благодарит защитника за его мужество! Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибшего.

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