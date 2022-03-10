Герой загинув у боях під Ізюмом Харківської області. Про його смерть у середу повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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Він знав, що буде війна, і він не сумнівався, що ми переможемо. Він віддав себе своєму народу. Дякую за все, друже,

– написав Бутусов.

Зауважимо, останній допис Циганкова у фейсбуці був про Ізюм. За день до смерті воїн просив допомогти медиків, які були б готові до роботи в умовах вуличних боїв. Також він звертався до волонтерів допомогти "гуманітаркою" жителям Ізюму.

Реакція на загибель воїна

"Він точно був не з тих, хто боїться арти й авіації. У черговий раз переконуюсь, що кращі ідуть на небо першими, нам ще треба вибороти таку нагороду. Побачимось незабаром", – написав білоруський опозиціонер Ян Мельников.

"Ти загинув, захищаючи рідну Україну. Тримай небо над нами та спочивай з миром. Вічна та світла тобі пам'ять. Ідуть від нас найкращі.Ось і ти, друже, поповнив небесне військо", – зазначила волонтерка Юлія Толмачова.

Редакція 24 каналу дякує захисникові за його мужність! Висловлюємо щирі співчуття родичам та близьким загиблого.

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