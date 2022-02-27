Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что ему эту информацию сообщили подписчики.

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Помощь от бездомных

"Бездомные в Днепре организовались и предложили местным парням помощь в обороне. Собирать бутылки для коктейлей молотова и картон. Сами собрались, определили место сбора и помогают в защите Украины!", – говорится в сообщении.

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Полный текст публикации Алексея Гончаренко:

Подписчики пишут: "Бомжи в Днепре организовались и предложили местным ребятам помощь в обороне. Будут собирать бутылки для коктейлей молотова и картон. Сами собрались, назначили место сбора и помогают в защите Украины! Враг будет наказан! Мы победим! Украинцы, вы невероятные!