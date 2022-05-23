Майор Киричук был командиром мотопехотного батальона. Он погиб при выполнении боевого задания.

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Мэр Шостки Сумской области Николай Нога отметил, что гибель воина стала утратой не только его родных, но и всей Украины.

Что известно о Максиме Киричуке

Будущий герой родился в селении Боровая Харьковской области. После окончания школы и службы в армии Максим поступил во Львовский институт сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного национального университета Львовская политехника (ныне – Академия сухопутных войск).

Когда российские кафиры в 2014 году подло захватили Донбасс и Крым воин встал на защиту родной земли. Он прошел много горячих точек – Дебальцево, Авдеевку, Славянск. В 2016 году Киричука был назначен командиром минометной батареи в одном из батальонов, а через год – заместителем командира батальона по вооружению.

Кстати, на войне военный встретил свою настоящую любовь. Впоследствии у него родился сын Кирилл.

С марта прошлого года Максим Киричук командовал батальоном и стал для многих шесткинцев мудрым наставником и примером для подражания. Таким он оставался до последнего дня жизни, когда возглавил контрнаступление на рашистских оккупантов на одном из наиболее опасных участков фронта.

– рассказал Нога.

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Мог сварить борщ и накормить им всех собратьев

Мэр города рассказал, что герой был щедрым и искренним. Он обожал футбол, бег и рыбалку. Максим умел готовить и имел свои фирменные рецепты. Иногда воин готовил борщ, которым потом угощал своих собратьев.

Погибший мечтал построить просторный и уютный дом, куда бы пригласил друзей и родственников. Кроме того, он хотел устроить путешествие по Украине и побывать в каждом ее уголке.

Он никогда никого не боялся и всегда говорил правду. Был очень человечен и честен, волновался за каждого солдата. Посреди военного ада Максим Киричук не испугался и не скрылся за спины подчиненных, а первым вышел на передовую,

– отметил мэр Шостки.

Чиновник подчеркнул, что павший воин – пример для каждого солдата и военного руководителя.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Слава Украине! Героям слава!

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