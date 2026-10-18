О страшной утрате сначала сообщила жена погибшего воина. Впоследствии команда телеканала "ИРТ-Полтава" опубликовала официальное подтверждение в фейсбуке.

Что известно о погибшем защитнике?

До мобилизации Василий Величко строил карьеру в медиасфере. Он работал видеооператором на полтавских телеканалах "ИРТ" и "Мисто Плюс".

Царство Небесное и вечная память светлому человеку,

– написали коллеги погибшего.

Кто еще из медийщиков недавно погиб на фронте?

Напомним, ранее мы писали, что суд официально признал погибшим журналиста Самуила Проскурякова. Он пропал без вести еще осенью 2022 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, недавно подтвердили гибель запорожского журналиста, теле- и радиоведущего Дмитрия Хижняка. Военнослужащий считался пропавшим без вести с 2022 года.