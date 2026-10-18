Про страшну втрату спочатку повідомила дружина полеглого воїна. Згодом команда телеканалу "ІРТ-Полтава" опублікувала офіційне підтвердження у фейсбуці.

Що відомо про полеглого захисника?

До мобілізації Василь Величко будував кар'єру в медіасфері. Він працював відеооператором на полтавських телеканалах "ІРТ" та "Місто Плюс".

Царство Небесне та вічна пам'ять світлій людині,

– написали колеги загиблого.

Хто ще з медійників нещодавно загинув на фронті?

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд офіційно визнав загиблим журналіста Самуїла Проскурякова. Він зник безвісти ще восени 2022 року під час виконання бойового завдання в Херсонській області.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно підтвердили загибель запорізького журналіста, теле- і радіоведучого Дмитра Хижняка. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти з 2024 року.