Про це повідомила у фейсбуці дружина бійця, журналістка Діана Ковальова.

Що відомо про загибель Проскурякова?

Вона зазначила, що напередодні річниці зникнення її чоловіка суд офіційно оголосив його загиблим під час виконання бойового завдання.

15.10.2022 він міг би розказати друзям і близьким свою смішну і страшну історію про те, як на кілька хвилин зник безвісти під час бою в Херсонській області, за які "навіть не уявляєте, що зі мною відбулося". І ми би сміялися і плакали. На жаль, такої історії ми не почули. Учора суд оголосив мого чоловіка, Самуїла Валерійовича Проскурякова, загиблим під час виконання бойового завдання. А сьогодні виповнюється рівно чотири роки його мовчання.

– написала Діана Ковальова.

Як розповіла виданню "Детектор медіа" дружина загиблого, Самуїл Проскуряков народився 1993 року в Кривому Розі в багатодітній родині протестантського пастора.

Вищу освіту здобував за спеціальністю "Культурологія" в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, де досліджував тему протесту в культурі.

Під час Революції гідності на вулиці Грушевського він дістав поранення від вибуху газової гранати.

У професійній журналістиці Самуїл зосередився на правозахисних і соціальних темах. Він готував матеріали для медіа УНН, «Заборона», «Громадське» та «Бабель».

У 2020 році його матеріал "Клементина і ботанік" на Забороні увійшов до номінантів премії Честь професії у категорії "Найкраща публіцистика".

Безпосередньо перед початком повномасштабної війни журналіст обійняв посаду редактора у виданні Inker, що перетворювало соціальні репортажі на комікси.

Дружина згадує його як талановитого автора й надзвичайно принципову людину.

Пара планувала укласти шлюб 24 лютого 2022 року у Вишневому, проте через ракетні удари була змушена евакуюватися з Києва. Невдовзі після цього Самуїл приєднався до 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Військовий виконував бойові завдання на Запорізькому та Донецькому напрямках, а пізніше вирушив звільняти південь України.

За словами дружини, воїн неодноразово наголошував, що ця боротьба ведеться насамперед за принципи та цінності, а не лише за території.

Під час однієї з операцій на Херсонщині Самуїл зазнав контузії, проте продовжував під обстрілами витягати поранених і тіла полеглих побратимів. Потім він пройшов курс відновлення, відсвяткував весілля та знову повернувся на фронт, де прийняв свій останній бій.

За даними Інституту масової інформації, Самуїл Проскуряков став 140-м серед медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.

Раніше стало відомо, що на війні загинув 47-річний сержант із Хмельниччини Володимир Стецьков, який захищав Україну ще з часів АТО. Він поліг 30 вересня в бою поблизу Верхнього Піщаного на Сумщині.