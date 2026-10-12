В останню путь захисника проведуть 12 жовтня. Про це повідомила Китайгородська територіальна громада.

Що відомо про втрату?

Володимир Стецьков був родом з села Броварі Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

За освітою він був бухгалтером, навчався у Тернопільській академії народного господарства. Працював у "Міськтепловоденергії" в Кам'янці-Подільському.

Військовий шлях захисника розпочався зі служби у зоні АТО. Після початку повномасштабного російського вторгнення, 8 березня 2022 року, Володимир Стецьков добровільно повернувся до війська.

Воїн мав звання сержанта та служив командиром гармати. Він брав участь в обороні Авдіївки, Харкова, Сум та інших населених пунктів.

Поліг військовий 30 вересня в бою поблизу Верхнє Піщане на Сумщині.

Опівдні 12 жовтня Героя на щиті зустрінуть біля в'їзної арки села Броварі. Після поминальної служби в місцевому костелі його поховають на сільському кладовищі.

Раніше повідомлялось, що на війні загинув 41-річний прикордонник Ігор Павлич родом зі Львівщини. Військовий віддав своє життя 30 вересня під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі Харківської області.