Сумну звістку повідомили у Судововишнянській територіальній громаді.

Що відомо про втрату?

У громаді, яку огорнуло горе, розповіли, що Ігор Павлич народився 1 січня 1985 року у селі Довгомостиська. Захисник служив у військовій частині 9938 на посаді інспектора прикордонної служби – водія.

Воїн поклав своє життя 30 вересня під час виконання військового обов'язку в Ізюмському районі Харківщини. Йому назавжди 41 рік.

Для матері та брата Ігоря, його рідних, друзів і побратимів ця втрата назавжди залишиться незагоєним болем від втрати дорогої серцю людини… Дякуємо Герою за мужність, за службу, за те, що до останнього боронив Україну,

– висловили співчуття у громаді.

Про точний час, коли зустрічатимуть захисника, що повертається на щиті до рідної громади, повідомлять згодом.

Раніше повідомлялось про загибель Олексія "Габа" Донцова – 28-річного командира розвідувальної групи спецпризначенців. До початку повномасштабної війни він був моряком, однак потім прагнув долучитися до Сил оборони України.