Печальную новость сообщили в Судововишнянской территориальной общине.

Что известно о потере?

В общине, которую охватило горе, рассказали, что Игорь Павлич родился 1 января 1985 года в селе Довгомостиска. Защитник служил в воинской части 9938 в должности инспектора пограничной службы – водителя.

Воин отдал свою жизнь 30 сентября при исполнении воинского долга в Изюмском районе Харьковской области. Ему навсегда останется 41 год.

Для матери и брата Игоря, его родных, друзей и сослуживцев эта утрата навсегда останется незаживающей болью от потери дорогого сердцу человека… Благодарим Героя за мужество, за службу, за то, что до последнего защищал Украину,

– выразили соболезнования в общине.

О точном времени, когда будут встречать защитника, возвращающегося на щите в родную общину, сообщат позже.

Ранее сообщалось о гибели Алексея "Габа" Донцова – 28-летнего командира разведывательной группы спецназовцев. До начала полномасштабной войны он был моряком, однако затем стремился вступить в Силы обороны Украины.