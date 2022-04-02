Путин считает, что его миссия – восстановить Советский Союз, того монстра, которого мы похоронили в 1991 году. Такое мнение в эфире 24 канала высказал писатель и блогер Ян Валетов.

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Может быть либо победа, либо исчезновение, – Валетов

"Мы продолжаем бороться с призраком Советского Союза, вставшим с могилы зомби. То, что сейчас происходит – попытка его восстановить", – сказал Валетов.

По его словам, все пропагандистские лозунги о "трех сестрах" – Беларуси, России и Украине – были подготовкой к надуманной Путиным "великой миссии". Из "двух сестер" сейчас на нас летят ракеты.

В этой борьбе у нас не может быть ничьей. Может быть либо победа, либо исчезновение,

– заявил Ян Валетов.

Писатель добавил, что сейчас Украина борется за то, чтобы и дальше существовать как независимое государство, политическая нация со своей идентичностью, языком и политическими интересами. Проиграв эту войну, можно проиграть все.

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