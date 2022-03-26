Украина в 90 годах внесла наибольший вклад в защиту мира от ядерных катастроф. Никаких гарантий безопасности за это государство не получило.
Важно Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе
Величайшее проявление несправедливости
Президент констатировал, что это самое большое проявление несправедливости, которое только можно увидеть.
Обещания не стали гарантиями. А войной против нас пошла как раз одна из держав, которая обещала нам безопасность,
– сказал Зеленский.
Более того, несправедливость – основа того, что сейчас Россия делает против Украины. Поэтому теперь нам нужны реальные гарантии.
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