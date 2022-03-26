Україна у 90 роках зробила найбільший внесок у захист світу від ядерних катастроф. Жодних гарантій безпеки за це держава не отримала.

Важливо Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі

Найбільший прояв несправедливості

Президент констатував, що це найбільший прояв несправедливості, який тільки можна побачити.

Обіцянки не стали гарантіями. А війною проти нас пішла якраз одна з держав, яка обіцяла нам безпеку,

– сказав Зеленський.

Ба більше, несправедливість – основа того, що зараз Росія робить протиУкраїни. Тому тепер нам треба реальні гарантії.

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