Но он подчеркнул, что переговоры должны быть честными и предметными. А не такими, к которым привыкла Россия.

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Войну нужно заканчивать. Надо садиться за стол переговоров. Но честных и предметных, в интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Израиля Беннетом, премьер-министром Люксембурга Бетелем и с президентом Франции Макроном. Глава государства поблагодарил их за поддержку.

Вечернее обращение Владимира Зеленского 8 марта: смотрите видео

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