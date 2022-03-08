Але він підкреслив, що переговори повинні бути чесними і предметними. А не такими, до яких звикла Росія.

До теми Америка забороняє імпорт нафти з Росії, – вечірнє звернення Зеленського

Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних і предметних, в інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що нині говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, премʼєр-міністром Люксембургу Бетелем та з президентом Франції Макроном. Глава держави подякував їм за підтримку.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського 8 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!