Они находятся там еще с конца 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

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Что известно о присутствии войск Беларуси на границе с Украиной

По данным издания, этих 1500 военных белорусское командование могло направить к границе с Украиной в декабре 2024 года. Они уже выводились оттуда в сентябре-октябре.

Подразделения трех бригад были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Беларуси:

11 ОМБР – в Столинский и Лельчицкий районы;

120 ОМБР – на окраине аэродромов "Зябровка" и "Боков";

147 ЗРП – аккумулятор ЗРК "Оса-АКМ", место дислокации которого неизвестно.

Как отмечается, размещенные белорусские войска в южных регионах страны пока не создают военной угрозы для Украины.

Напомним, что в январе белорусы планируют военные учения в приграничных с Украиной областях. Подобное произошло и раньше. Украинские военные мониторят ситуацию и также отмечают, что угрозы нет.

Не надо придавать внимание тем учениям, которые происходят на территории Беларуси, ведь фактически это не прекращается и такие подобные учения с различными составляющими Вооруженных сил Беларуси или других каких-то составляющих Сил безопасности анонсируются и проводятся постоянно. Это было в 2022 году, это было 2023, не исключением становится и этот год также. Но фактически рядом с нашей границей ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии Беларуси мы не фиксируем,

– также отмечал представитель ГПСУ Андрей Демченко.