Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона. Он отметил, что перемещение техники или личного состава армии Беларуси вблизи украинской границы не происходит.

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Есть ли угроза наступления из Беларуси

На сегодня на территории Беларуси не наблюдается формирования ударной группировки, которая бы разворачивалась на направлении границы с Украиной.

Не надо придавать внимание тем учениям, которые происходят на территории Беларуси, ведь фактически это не прекращается и такие подобные учения с различными составляющими Вооруженных сил Беларуси или других каких-то составляющих Сил безопасности анонсируются и проводятся постоянно. Это было в 2022 году, это было 2023, не исключением становится и этот год также. Но фактически рядом с нашей границей ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии Беларуси мы не фиксируем,

– отметил Демченко.

Он отметил, что Беларусь продолжает нагнетать ситуацию подобными учениями, утверждая, будто Украина представляет угрозу, из-за чего они вынуждены усиливать свою безопасность.

Также он напомнил, что с 2022 года Беларусь держит определенное количество подразделений на границе с Украиной. Эти подразделения расположены на определенной удаленности от границы, периодически происходит их ротация, а иногда распространяются информационные вбросы, якобы Беларусь усиливает свои подразделения или увеличивает их количество на границе с Украиной.

"Фактически это не так, какой-то ударной такой группировки, которая бы находилась на направлении нашей границы по ту сторону на территории Беларуси мы не фиксируем", – подчеркнул Демченко.

Он добавил, что сейчас российские подразделения на территории Беларуси отсутствуют. Спикер напомнил, что в 2023 году на территории Беларуси находилось от 10 до 12 тысяч российских военных, которые были там под видом учений, но впоследствии их постепенно вывели для участия в войне против Украины.

Он также подчеркнул, что граница с Беларусью остается приоритетной для обеспечения безопасности, поскольку Беларусь и в дальнейшем находится под влиянием России.

Какой характер носят военные учения в Беларуси

Комментируя характер учений белорусских военных, Демченко отметил, что они касаются подготовки подразделений территориальной обороны.

Это учения с подразделениями территориальной обороны. Фактически я даже думаю, что они не будут привлекаться к каким-то активным учениям со стрельбой и т.д., это просто проверка тех людей, которых Беларусь может в дальнейшем привлекать к такой территориальной обороне, в том числе на направлении границы с Украиной,

– пояснил спикер

Также он отметил, что Украина продолжает укреплять границу, в частности путем создания противотранспортных рвов, различных заграждений и строительства фортификационных сооружений - окопов, траншей, огневых позиций, наблюдательных пунктов и тому подобное.

По словам Демченко, также активно продолжается минирование наиболее опасных участков границы для предотвращения продвижения вражеской техники, а также проводится установка систем видеонаблюдения для усиления контроля.

Он также сообщил, что все еще есть угроза захода вражеских ДРГ для Черниговщины, Сумщины, Харьковщины.