Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка в етері телемарафону. Він зазначив, що переміщення техніки або особового складу армії Білорусі поблизу українського кордону не відбувається.

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Чи є загроза наступу з Білорусі

На сьогодні на території Білорусі не спостерігається формування ударного угрупування, яке б розгорталося на напрямку кордону з Україною.

Не треба надавати увагу тим навчанням, які відбуваються на території Білорусі, адже фактично це не припиняється і такі подібні навчання з різними складовими Збройних сил Білорусі або ж інших якихось складових Сил безпеки анонсуються і проводяться постійно. Це було в 2022 році, це було 2023, не виключенням стає і цей рік також. Але фактично поряд нашого кордону ні переміщення техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі ми не фіксуємо,

– зазначив Демченко.

Він зауважив, що Білорусь продовжує нагнітати ситуацію подібними навчаннями, стверджуючи, ніби Україна становить загрозу, через що вони змушені посилювати свою безпеку.

Також він нагадав, що з 2022 року Білорусь тримає певну кількість підрозділів на кордоні з Україною. Ці підрозділи розташовані на певній віддаленості від кордону, періодично відбувається їхня ротація, а іноді поширюються інформаційні вкиди, нібито Білорусь посилює свої підрозділи або збільшує їхню кількість на кордоні з Україною.

"Фактично це не так, якогось ударного такого угрупування, яке б знаходилося на напрямку нашого кордону по той бік на території Білорусі ми не фіксуємо", – наголосив Демченко.

Він додав, що наразі російські підрозділи на території Білорусі відсутні. Речник нагадав, що у 2023 році на території Білорусі перебувало від 10 до 12 тисяч російських військових, які були там під виглядом навчань, але згодом їх поступово вивели для участі у війні проти України.

Він також підкреслив, що кордон з Білоруссю залишається пріоритетним для забезпечення безпеки, оскільки Білорусь і надалі перебуває під впливом Росії.

Який характер носять військові навчання в Білорусі

Коментуючи характер навчань білоруських військових, Демченко зазначив, що вони стосуються підготовки підрозділів територіальної оборони.

Це навчання з підрозділами територіальної оборони. Фактично я навіть думаю, що вони не будуть залучатися до якихось активних навчань зі стрільбою тощо, це просто перевірка тих людей, яких Білорусь може надалі залучати до такої територіальної оборони, в тому числі на напрямку кордону з Україною,

– пояснив речник

Також він зауважив, що Україна продовжує зміцнювати кордон, зокрема шляхом створення протитранспортних ровів, різноманітних загороджень і будівництва фортифікаційних споруд — окопів, траншей, вогневих позицій, спостережних пунктів тощо.

За словами Демченка, також активно триває мінування найбільш небезпечних ділянок кордону для запобігання просуванню ворожої техніки, а також проводиться встановлення систем відеоспостереження для посилення контролю.

Він також повідомив, що все ще є загроза заходу ворожих ДРГ для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.