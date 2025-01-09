Про це 24 Каналу сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що це виключно елемент передвиборчого шоу. Насправді ж, жодної загрози з території Білорусі наразі не фіксується. Але якщо й будуть спроби штурму, Сили оборони мають ресурси для відбиття атаки.

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Лукашенко готується до виборів

За словами Коваленка, зараз робиться усе, щоб підвищити явку на майбутніх так званих виборах Білорусі. Якщо вона буде високою, Алєксандр Лукашенко розповідатиме, що "вибори були легітимними".

Тобто найбільше у таких виборах без вибору диктатори бояться низької явки. Від цього залежить, з якими очима будуть дивитися на Лукашенко навіть ті самі китайські партнери, які зараз є фактично основними інвесторами в білоруську економіку,

– наголосив він.

Частину електорату Лукашенко намагається налякати загрозою з України. Він стверджує, мовляв, "нехай буде так, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні". Також каже, що Київ намагається ледве не Мінськ втягнути у війну. Під це все він створює видовище – перекидання військ до українських кордонів. Зі слів Коваленка, це виключно елемент передвиборчого шоу.

Сили оборони мають ресурси для відбиття атаки

Керівник ЦПД пояснив, що Україна має всі необхідні ресурси для відбиття будь-якої загрози з боку Білорусі, але непокоїтися зараз не варто. Лукашенко лише створює фон, аби підняти явку.

Станом на зараз воєнної загрози немає, не створені ударні угруповання. Фактично немає достатніх ресурсів для того, щоб можна було вважати, що білоруська армія готується штурмувати кордон,

– зазначив Андрій Коваленко.

Водночас ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Білорусь перекинула війська до кордону з Україною, щоб змусити українське командування відвести війська з Курщини для посилення північних позицій.