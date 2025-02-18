Соответствующее заявление французский лидер озвучил в интервью региональной ежедневной прессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Liberation.

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Рассматривает ли Макрон отправку войск

Президент Франции допускает возможность отправки "экспертов или даже войска в ограниченном количестве, за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность" для обеспечения безопасности Украины в случае заключения потенциального мирного соглашения с Россией.

Это то, о чем мы думаем с британцами,

– заявил он.

По словам Эммануэля Макрона, сейчас он рассматривает вероятность принятия важного решения в рамках будущих возможных переговоров относительно "миротворческой операции под мандатом Организации Объединенных Наций". Она должна была бы контролировать ситуацию вдоль линии фронта.

К слову, ранее Макрон отметил риск, что без надежных гарантий безопасности для Украины прекращение огня может повторить судьбу Минских договоренностей. Также заявил о необходимости прочного и длительного мира в Украине. Подчеркнул, Россия должна прекратить свою агрессию.