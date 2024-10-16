Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что войска КНДР не будут "бесплатно" направлять в Украину. Ким Чен Ын хочет конкретных "подарков" от Путина.

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Чего хочет Ким

Как отметил Загородний, с начала полномасштабной войны Северная Корея огромное количество артиллерийских снарядов. Вероятнее всего, тут работает такая схема: Россия дает сырье, Китай передал оборудование, а корейцы загоняют тысячи людей на заводы.

По некоторым данным, некоторые северокорейские военные уже находятся на временно оккупированных территориях Украины. Они могут помогать в строительстве фортификаций и тоннелей. Также там должны быть операторы баллистических ракет из КНДР. Будут ли кидать личный состав из Северной Кореи как пехоту – пока точной информации нет.

Обратите внимание! По данным источников 24 Канала, на Дальнем Востоке России сейчас готовят около 10 тысяч солдат из КНДР. Их могут перебросить на приграничные территории, чтобы высвободить российские войска.

Понятно, что Ким Чен Ын не будет помогать России просто так. Он попытается хорошенько "подоить" Кремль.

Ким – это как Лукашенко. Только в кубе. Он будет по максимуму выкачивать ресурсы из России. В обмен на людей будет требовать помощи России в сфере ядерных технологий, чтобы улучшать ракеты; свой ядерный щит. Будет требовать еще много чего другого,

– сказал Загородний.

Президент Владимир Зеленский заявил, что КНДР уже фактически участвует в войне против Украины. Речь идет не только о передаче оружия. Теперь они взялись и за людей. Население из КНДР идет работать на российские заводы и на пополнение личного состава России.