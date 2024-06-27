Советник председателя ОП раскритиковал ООН за отсутствие соответствующей реакции. Михаил Подоляк отметил, что КНДР прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора.

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Реакция ОП на войска КНДР в Украине

Советник Ермака отметил, мало того что КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с Россией, сейчас она посылает инженерные войска для участия в полномасштабной войне против Украины.

И? Ничего. Тишина. Вместо соответствующей реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит" министра внутренних дел России Колокольцева, который находится под "жесткими" персональными санкциями, чтобы обсудить публично "миротворчество" и еще раз сказать нейтральным странам, что "нападать на другие суверенитеты, убивать массово гражданских – прекрасно, правильно",

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Также с сарказмом добавил, что именно демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне России и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты – ведет к "справедливому финалу".

"Нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности (повторный сарказм)", – отметил советник главы ОП.