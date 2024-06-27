Радник голови ОП розкритикував ООН за відсутність відповідної реакції. Михайло Подоляк наголосив, що КНДР прямо посилає спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора.

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Реакція ОП на війська КНДР в Україні

Радник Єрмака зауважив, мало того що КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій й активно займається військовою співпрацею з Росією, зараз вона посилає інженерні війська для участі у повномасштабній війні проти України.

І? А нічого. Тиша. Замість відповідної реакції, ООН запрошує на "миротворчий саміт" міністра внутрішніх справ Росії Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями, щоб обговорити публічно "миротворчість" і ще раз сказати нейтральним країнам, що "нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних – чудово, правильно",

– підкреслив Михайло Подоляк.

Також з сарказмом додав, що саме демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці Росії та запрошення авторів геноцидної війни на саміти – веде до "справедливого фіналу".

"Потрібно більше інвестувати в ООН і чекати на ефективність (повторний сарказм)", – зазначив радник голови ОП.