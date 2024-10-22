Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в разговоре на 24 Канале отметил, что привлечение военных КНДР на стороне России дает Западу абсолютно однозначные варианты действий, в частности говорится о разрешении бить западным оружием по России. Чем грозит союз Путина и Ким Чен Ына и реально ли завершить войну в 2025 году – читайте далее в материале.

К теме Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

Путин в отчаянии: чем грозит союз России и КНДР

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина воюет с Северной Кореей. По сообщению украинских СМИ, 10 тысяч северокорейских военнослужащих проходят подготовку в России и будут развернуты в Украине для борьбы с ВСУ вместе с российскими войсками. Какова ваша реакция на это?

К сожалению, я не очень удивлен. Я считаю, что это серьезная эскалация, и командующие НАТО, и лидеры в Великобритании и США должны внимательно присмотреться к этому. Мы хорошо осознавали, что Северная Корея предоставляет России много боеприпасов и некоторые баллистические ракеты, а обеспечение солдатами – это уже другой уровень.

Открытым вопросом остается то, что россияне дают взамен КНДР? Мы знаем, что Северная Корея отчаянно пытается получить ядерный потенциал – оружие, которым они могут угрожать другим людям. Северная Корея – государство-изгой. Это тираническое государство во главе с диктатором, которое могло бы угрожать Японии и целому ряду других стран, если бы имело ядерное оружие. Это, похоже, причина того, почему КНДР предоставляет России свои войска.

С другой стороны, это указывает на то, насколько россияне сейчас в отчаянии. Мы знаем, что в Украине погибло более 600 тысяч российских солдат и им очень не хватает срочников. Владимир Путин обеспокоен тем, что ему придется настаивать на том, что некоторым олигархам и богачам, которые сидят вокруг него и управляют Россией, придется начать отправлять своих детей на передовую.

Это действительно повлияет на то, как Путин ведет дела. Он вполне доволен от того, что может поехать в тиранические государства, вроде Северной Кореи, и взять у них солдат, чтобы бросить их в российскую "мясорубку". Однако что получит КНДР? Если ядерные ноу-хау и технологии, то это то, на что мир действительно должен обратить внимание. Будет очень интересно посмотреть на реакцию стран НАТО и США.

Как переброска северокорейских солдат в Украину может повлиять на ход войны?

Собственно, 10 тысяч солдат – это очень много. Это целая солдатская дивизия. Насколько компетентны северокорейские войска? Я бы не ожидал, что они особенно хорошо обучены. Имею в виду, что они точно не мотивированы. Я ожидаю, что они будут воевать под принуждением. Они будут вынуждены это делать.

Возможно, это (северокорейские военные – 24 Канал) в основном преступники из тюрем КНДР. Следовательно, насколько эффективны солдаты, зависит от их лидерства. Поэтому, я думаю, что это больше стратегический вопрос. Это своеобразный маркер для того, чтобы мир реагировал на это.

Однако 10 тысяч солдат в определенном районе, или в районах Донбасса, или где-то еще, без сомнения, россияне будут использовать как "пушечное мясо". Однако Путину будет безразлично. Не думаю, что лидера Северной Кореи Ким Чен Ына это будет волновать.

Однако это то, за чем нам нужно следить очень-очень внимательно. И, вероятно, россияне тоже поедут в Иран и посмотрят, смогут ли им там дать солдат для участия в боевых действиях. Так что, это эскалация, безусловно. Это означает, что ось зла России, Ирана и Северной Кореи действительно действует вместе.

Надеюсь, теперь, когда президент Зеленский представляет свой План победы в НАТО и ЕС, это поощрит западных лидеров сделать все возможное, так сказать, дать все, чего хочет президент. Это может быть возможностью для президента Зеленского добиться больших поставок оружия. Хотя это отчаянная эскалация (войска КНДР в России – 24 Канал), в ней также могут быть некоторые положительные элементы.

В Украине уже погибли северокорейские офицеры в результате украинского ракетного удара. Кроме того, были сообщения в прессе о дезертирстве северокорейских войск в приграничных с Украиной регионах России. Но как Запад должен ответить на эту эскалацию со стороны КНДР и России?

Собственно, отовсюду. Прежде всего Запад должен реагировать через ООН. По сути, это вступление Северной Кореи в незаконную войну, в незаконное вторжение России в Украину. Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Путина, признав его действия незаконными. Эти преступления нарушают Женевскую конвенцию. Северная Корея и ее руководство участвуют в этом преступлении.

Первое, что должно быть сделано, это заявления в МУС, а также в ООН. Однако то, что Запад должен сделать, это сплотиться. Если люди не осознают, что нет предела тому, что будет делать Путин, это должно стать абсолютно однозначным месседжем об этом. Запад не может еще больше уклоняться от предоставления военной техники Украине, чтобы гарантировать, что она сможет победить.

Однако я думаю, что это также показывает, что у Путина заканчивается человеческий ресурс. Мы знаем, что у него заканчиваются ракеты и боеприпасы, поэтому он ездил в Северную Корею и Иран.

Это та возможность, которая нужна Украине. Украине нужно, чтобы Запад абсолютно ее поддерживал. Рассмотрение этих преступлений в МУС и других местах будет позже, самое главное на данный момент сделать так, чтобы президент Зеленский и украинская армия имели все необходимое для победы над россиянами.

Что может втянуть США в новую войну

Северная Корея взорвала свои части дорог, которые соединяли ее с Южной Кореей. Были сообщения о мобилизации 1,5 миллиона человек в Северной Корее и о том, что они вступят в армию КНДР. Считаете ли вы это признаком готовности Ким Чен Ына напасть на Южную Корею?

Собственно, происходит много интересных вещей. Безусловно, это может быть признаком того, что Северная Корея намерена что-то сделать.

Однако я думаю, что КНДР отправила 10 тысяч военных в Россию, и они являются обычными солдатами. Это не просто мобилизованные, так сказать, новобранцы. Возможно, это признак того, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обеспокоен. Однако бряцание оружием и тихий конфликт между Северной и Южной Кореей продолжаются постоянно.

Думаю, большое беспокойство заключается в том, имеет ли Северная Корея возможность производить ядерные ракеты. В таком случае это очень сильно меняет баланс сил не в пользу Южной Кореи.

Сейчас Южная Корея находится под гарантией безопасности США. Я думаю, что около 60 тысяч солдат США находятся в Южной Корее, поэтому Северной Корее нужно быть очень осторожной. Если она нападет на Южную Корею и убьют солдат США, то это втянет Штаты в новую войну. Потому это, вероятно, не входит в планы Северной Кореи.

Однако все это взаимосвязано с тем, что происходит в Украине. Это действительно очень-очень опасное время, оно является ключевым. И время, возможно, неслучайное. Мы знаем, что выборы в США состоятся через несколько недель, и это снова может повлиять на то, что происходит в Украине, а также на то, что потенциально может произойти между Северной и Южной Кореей.

Я считаю, что другой аргумент заключается в том, что КНДР не отправит столько солдат, боеприпасов и ракет в Россию, если она намерена напасть на Южную Корею. Если рассмотреть это с военной точки зрения, тогда это точно не было бы разумно.



Путин и Ким Чен Ын / Getty Images

Может ли НАТО ввести свои войска в Украину в ответ КНДР

Поскольку северокорейские солдаты будут отправлены на поле боя в Украине, что это может означать для Украины? Считаете ли вы это актом войны против Украины и может ли Северная Корея стать третьей стороной этой войны? Дает ли эта эскалация право Западу ответить введением в Украину даже собственных войск?

Северная Корея вступила в войну с Россией против Украины. Это однозначно. Вы знаете, если есть 10 тысяч северокорейских военных, которые воюют против украинских войск, они являются стороной этой войны, и они должны понести такое же наказание.

Поощрит ли это НАТО ввести наземные войска? Думаю, что сейчас это маловероятно. Однако то, к чему это должно побудить Альянс, что является вторым ключевым элементом Плана победы президента Зеленского, – это возможность использовать оружие НАТО против России. Если развертывание войск КНДР не заставит Запад предоставить президенту Зеленскому разрешение на удары по России, тогда я не знаю, что может их заставить это сделать.

Так что, это вполне может быть серьезной стратегической ошибкой Путина относительно ведения наземных северокорейских войск. Поскольку это абсолютно дает однозначные варианты действий западным лидерам.

Также, как мы знаем, сейчас президент Зеленский находится в Европе и представляет свои планы на саммите ЕС. Одним из ключевых элементов планов, является использование западного оружия для ударов по России. Думаю, вы знаете, что это должно дать карт-бланш президенту Зеленскому для этого. Это акт войны против Украины со стороны Северной Кореи с целью опасной эскалации ситуации.

Почему Путин выпросил войска у Ким Чен Ына

Издание The New York Times сообщило, что сентябрь стал самым кровавым месяцем для российской армии. С начала полномасштабного вторжения погибло 115 тысяч российских солдат и 500 тысяч получили ранения. Может ли это быть причиной, почему Путин попросил лидера Северной Кореи ввести свои войска в Украину?

Да, я думаю, это абсолютно так и есть. Такие цифры, даже для такой страны, как Россия, являются чрезвычайными. Мы знаем, что этот ресурс заканчивается, российская армия укомплектована этническими новобранцами с востока России, а не богатыми россиянами с запада России, из Москвы и Санкт-Петербурга, которые реально управляют страной и имеют влияние.

Теперь, когда у Путина заканчиваются новобранцы, ему пришлось поехать в Северную Корею, чтобы отправить на передовую северокорейских солдат, которые, похоже, очень не хотят там находиться.

Армия в стране размером с Россию не может выдержать тех потерь, которых несет. Мы знаем это со времен Второй мировой войны; мы знаем это даже со времен Первой мировой войны. Поэтому если страны НАТО, если Запад будут смелыми, то должны сделать все, чтобы президент Зеленский и Вооруженные Силы Украины могли победить.

Все эти потери показывают, что моральный дух в российской армии на дне. Россиянами очень плохо руководят, им очень плохо платят, уровень дезертирства чрезвычайно высок. Большинство вообще не хотело бы быть на передовой. Если вам (россиянам – 24 Канал) приходится просить иностранные страны, например Северную Корею, ввести войска в Украину, то это признак того, что Путин в беде. Сейчас пришло время действительно нанести решающий удар по России.

Агентство Bloomberg сообщило, что правительство США уверено в том, что Украина сможет удерживать захваченные земли в Курской области в течение многих месяцев. Согласны ли вы с такой оценкой?

Да. Я считаю, что Курская операция была блестящим шагом украинской армии, как и ее организация. Конечно, через много недель после этого (начала Курской операции – 24 Канал) России удалось контратаковать и вернуть часть земель, но это не является чем-то значимым.

Я также думаю, как отметил президент Зеленский, это ключевой элемент. И я напомню, что посол Украины в Лондоне давал брифинг, где отмечал, что захват территории Курщины будет ключевым элементом любых дискуссий в будущем. Я надеюсь, мы сможем достичь именно такого прекращения огня, на которое согласилась бы Украина.

Интересно Украина вела с Россией секретные переговоры в 2022 году: Умеров раскрыл детали

Следовательно, маневр в Курской области был очень-очень значительным и очень всколыхнул Путина и его генералов. Это, несомненно, причины, почему он сейчас должен просить северокорейские войска прийти и поддержать его "больную" армию.

О Плане победы и что такое "неядерные силы сдерживания"

Президент Зеленский представил План победы. Он состоит из приглашения Украины к вступлению в НАТО, разрешения Украине наносить удары по России оружием западного производства и развертывания неядерных средств сдерживания в Украине. Как вы оцениваете План победы Владимира Зеленского?

Я считаю, что он абсолютно прав. Как по мне, самое главное и самое простое для завершения войны – это второй пункт – применение западного оружия по России. Это должно было произойти несколько месяцев назад. Мы бы не были в таком положении сейчас, если бы это произошло. Будем надеяться, что западные лидеры, которых он просит, позволят это как можно быстрее.

Вопрос о приглашении в НАТО? Да, конечно, если бы Украина была частью НАТО до 24 февраля 2022 года, Россия бы не вторглась в Украину.

Думаю, другой ключевой элемент заключается в том, что если Украина является частью НАТО, она становится краеугольным камнем, как бы мы назвали это в Великобритании, для обороны НАТО. Ведь тогда с севера на юг по всей Европе будут страны НАТО с Украиной посередине. Для долгосрочного мира важно, чтобы Украина стала частью Альянса.

Когда же мы говорим о неядерном сдерживании, я думаю, что это может быть сложнее для некоторых западных лидеров. Думаю, они скажут, что у них есть неядерные средства сдерживания в таких местах как Польша, которые, очевидно, очень близки к Украине.

Обратите внимание В США "не поражены", а у Орбана "ужас": как на Западе и в России отреагировали на План победы

Однако развертывание западной военной техники или значительного количества военной техники в Украине, укомплектованной войсками НАТО, возможно. Страны НАТО должны четко дать понять Путину, что они готовы это сделать, если Путин не начнет рассматривать способ того, как он мог бы вывести российские войска с незаконно оккупированной территории в Украине.

Что означают неядерные силы сдерживания? Чего хочет президент Зеленский, очерчивая этот пункт?

Это открытый для интерпретации вопрос. Возможно, говорится о баллистических ракетах большой дальности, которые потенциально могут нанести удар по Москве. Кроме того, может говориться о стратегических самолетах, например истребителях-бомбардировщиках Stealth, или морских возможностях, которые базировались бы в Черном море. Возможно президент Зеленский имеет что-то из этого в виду.

Однако, как по мне, это должны быть такие способности, которые могли бы ударить в самое сердце России и уничтожить ключевые объекты, в частности Кремль и дворцы Путина, с помощью технологий, которые превосходили бы все, что россияне имеют на данный момент с военной точки зрения.

Я ожидаю, что американцы и, возможно, британцы и другие скажут, что они могут сделать это за пределами страны. Однако ключевым элементом было бы то, чтобы лидеры НАТО сформулировали это так, чтобы Путину было совершенно ясно, что они готовы использовать их, если это будет необходимо.



Зеленский представил План победы / Getty Images

Реально ли закончить войну в 2025 году

Верите ли вы, что План победы действительно может положить конец войне в Украине в следующем году? Есть сообщения о том, что западные лидеры восприняли этот план со скептицизмом. Что вы думаете по этому поводу?

Думаю, для того, чтобы закончить войну, нужно иметь план ее завершения. Вы знаете, без сомнения, президент Зеленский и его команда упорно работали над этим. Как по мне, в нем есть все элементы. Угроза вступления Украины в НАТО должна быть реальной и очень важной для Путина и его генералов.

Беда в том, что Путин – автократ. Он, в значительной степени, руководит всем сам, и избавляется от любого, кто с ним не согласен. Однако должно быть что-то, что Путин поймет – он полностью вляпался, если это произойдет.

Украине нужна возможность нанести удар по России. Абсолютно. Если Путин не сможет атаковать украинские города и использовать свои ключевые аэродромы, то ему будет очень трудно продвинуться вперед на Донбассе или где-то еще. Также, если Украина, возможно, сможет увеличить Курский плацдарм, то это, опять же, должно беспокоить Путина.

В Плане победы Зеленского есть ряд элементов, которые до сих пор остаются секретными, но они были доступны западным лидерам. Предполагаю, что они также являются ключевыми для осуществления этого. Очень хорошо, что сейчас президент Зеленский проинформировал всех о плане Украины. Если за этим планом будет стоять Запад, Путин будет очень обеспокоен.

Если Путин сможет сесть за стол переговоров на условиях Украины, то, возможно, есть шанс, что будет мир, который был бы приемлемым для украинцев, такой мир, где Курскую область обменивают на землю, которую Путин незаконно захватил. Если Украина станет частью НАТО, как по мне, это обеспечит ваше будущее уже на следующие несколько десятилетий. Все зависит от того, как будет реагировать Запад.

Я считаю, что российская армия в беде, им не хватает личного состава, а их моральный дух ужасный. Мы знаем, что у них заканчиваются ракеты и другое важное оборудование. Российская экономика находится в свободном падении и на грани краха. Это будет иметь огромное влияние на российский народ.

Сейчас он (российский народ – 24 Канал) начинает понимать, что понес более 600 тысяч человеческих потерь. Еще в 1980-х годах матери российских солдат заставили Кремль вывести войска из Афганистана, когда было убито 17 тысяч солдат. Сейчас это гораздо большее количество, но каким-то образом России удалось скрыть многое. Важно, чтобы россияне понимали опустошение, которое было сделано от их имени их автократическим лидером.

Поэтому будем надеяться, что с этим планом, который полностью поддержали западные страны, в частности НАТО, на самом деле войну можно закончить, как предложил президент Зеленский, в следующем году.

"Режим Путина подходит к концу": могут ли его устранить

Не кажется ли вам, что Путин не хочет вести переговоры с Украиной? Ведь в таком случае его режим может оказаться под угрозой, а он может столкнуться с физической угрозой своей жизни.

Абсолютно. Однако это же российский путь, не так ли? Так тиранические лидеры встречали свой конец. Путин, видимо, это видит. Путин знает, что если потерпит неудачу в своей так называемой "сво", – ему конец. А в русском языке конец может означать не только потерю работы, но и жизни.

Знаю, что есть много ученых, которые комментируют это, которые говорят, что тот, кто придет на смену Путину, может быть хуже. Действительно, возможно, и так, но Путин разрушил российскую армию и российскую экономику. Поэтому, да, вы правы – Путин знает, если он потерпит неудачу, то это его конец.

Однако не думаю, что вам в Украине и нам на Западе следует волноваться по этому поводу. Это проблема России. Они могут разобраться с этим, когда Путина не станет. Но ключевым является то, чтобы закончить войну как можно скорее на условиях, приемлемых для украинского народа.

Однако не кажется ли вам, что Путин не пойдет на переговоры с Украиной, не закончит войну, пока он остается у власти и пока он жив?

Наверное, вы правы. Думаю, что вероятно, это так. Однако путь к завершению войны и путь к прекращению правления Путина заключается в том, чтобы убедиться, что Украина победит.

Если мы – Запад, сможем дать Украине право бить по России ракетами, это склонит весы и тогда его (Путина – 24 Канал) армия потерпит крах. Если это произойдет, то стоит только взглянуть на историю российских лидеров – время пребывания Путина у власти будет достаточно ограниченным. Поэтому это сложная ситуация.

Всех на Западе беспокоит "смена режима". Однако в этом случае большинство людей, которые действительно это понимают и очень глубоко на это смотрят, верят, что Россия без Путина будет гораздо более безопасным местом для Запада, чем Россия с Путиным. Режим Путина подходит к своему концу, и мы должны сделать так, чтобы это произошло быстрее, а не позже.

В чем вы видите слабость режима Путина? И видите ли вы в Кремле какие-то другие силы, которые могли бы быть заинтересованы в его устранении прямо сейчас или в дальнейшем?

Нет, я не думаю, что сейчас кто-то заинтересован в его устранении. Однако, как только он уйдет, найдется немало людей, которые попытаются взять власть в свои руки.

Думаю, что Путин все еще очень крепко держит власть. Эта власть, подобно сталинской, удерживается с помощью террора. Однако, как мы видели, когда Сталин умер, очень быстро его должность заняли другие тираны из его окружения. Думаю, что то же самое произойдет и с Путиным после того, как его отстранят с должности или каким-то другим путем.



В Кремле нет тех, кто мог бы сейчас устранить Путина / Getty Images

Что Лондон может готовить для Украины

Главнокомандующий украинской армии генерал Александр Сырский заявил, что Великобритания готовит собственные предложения в контексте Плана победы Украины. Как они будут выглядеть?

Надеюсь, что прежде всего они будут выглядеть как предоставление украинским военным свободы действий для использования ключевых британских военных элементов, таких как ракет Storm Shadow, которые могут быть чрезвычайно важными для атак на Россию.

Также надеюсь, что говорится о том, чтобы предоставить дополнительное оборудование. За последние несколько дней мы видели объявления о том, что австралийское правительство дает 50 танков Leopard 1. Так же в Британии есть несколько сотен танков Challenger 2, которые стоят на складах и их не используют. Поэтому рассматривается, какое другое вооружение можно предоставить Украине.

Опять же, для Украины важно, что такие страны как Британия готовы поддержать вас. Мы много слышали о том, что британский премьер говорил, что он будет поддерживать Украину, оберегать Украину и Зеленского до самого конца.

Однако слова – это одно, а поступки – другое. Поступки – это предоставление большего количества оружия, а также предоставление большей свободы действий. Вполне возможно, что Великобритания также планирует помочь с большим количеством тренировок, стратегических советов и разведки, а также, возможно, помочь Украине стать членом НАТО. К этому добавляется целый ряд составляющих. Я лично надеюсь, что Великобритания возглавит этот путь и в таком случае некоторые из наших европейских союзников возьмут с нее пример.

Думаю, что мы все очень хорошо осознаем, что выборы в США состоятся в ноябре, и если Дональд Трамп снова будет избран, то это может повлиять на то, как США будут поддерживать Украину. Это будет означать, что страны НАТО в Европе действительно должны активизироваться еще больше.

Надеюсь, что такие страны как Германия, которые имеют возможность это сделать, и другие страны НАТО также активизируют свою деятельность. У нас также сейчас есть Финляндия и Швеция в НАТО. У них очень боеспособные силы, и их также будут призывать делать больше.