Представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 Канала предположил, что когда Ким Чен Ын отправлял войска воевать на стороне России против Украины, то условия службы северных корейцев были прописаны в соответствующем договоре. Владимир Путин вынужден относиться к ним хорошо, чтобы не рассориться с корейским "другом" и продолжить привлекать новых корейцев к войне против Украины.

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"Видно, россиянам дали прямой приказ их политруки, как работать с корейцами, как их надо беречь и почему это стоит делать. Потому что может пройти несколько ротаций, и они скажут, что к нашим так плохо относились, а Ким Чен Ин скажет: дальше я больше вам людей не дам", – рассказал Михаил Макарук.

Краткий экскурс в войну

Он добавил, что когда северные корейцы приехали воевать, то россияне распределили их по взводам, приставили командиров, выдали экипировку, оружие и амуницию. Подробно войска КНДР россияне не вводили в курс дела. Макарук говорит, что когда стало известно о том, что северные корейцы присоединятся к российским войскам, многие шутили об их неспособности воевать.

Говорили раньше, вот северные корейцы приедут, мы их будем пачками класть, они воевать не умеют. Так, будем их "пачками класть", но это тоже истощает наш ресурс,

– добавил Макарук.

Он пояснил, что на них также тратят патроны, которых не хватает, используют дроны и сбрасывают на них снаряды.

"Плюшки" от России Северной Корее

Макарук считает, что Северная Корея заинтересована в этой войне. Она получает "плюшки" от России в виде технологий и военной техники.

Технологии, в частности, атомного подводного строительства, запуска спутников и передачи технологий для создания современных баллистических ракет для Северной Кореи, а также ряда других технологий. Они еще и обучают военных, которые могут стать мощным костяком для будущих войн. Они их "обгоняют",

– объяснил Макарук.

Он убежден, что в будущем в Северной Корее будут проведены определенные модернизации под реалии современной войны. И сказал, что европейские страны пока что такого не делают. Северные корейцы, по мнению Макарука, идеологически "обработаны". Им "вбили в головы", что воевать на стороне России против Украины – это как бы высшая мера доверия государства к ним.