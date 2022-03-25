Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг продолжает осуществлять перегруппировку войск для наращивания ударных группировок. На отдельных направлениях враг пытается проводить штурмовые действия, но успеха не имеет.

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Восстановление боеспособности

Благодаря удачным действиям ВСУ враг понес тяжелые потери, но останавливаться не собирается. Враг осуществляет меры для восстановления боеспособности, пытается пополнить боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Все эти меры направлены на обеспечение готовности дальнейших наступательных действий врага.

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