Як повідомили у Гентштабі ЗСУ, ворог продовжує здійснювати перегрупування військ для нарощування ударних угруповань. На окремих напрямках ворог намагається проводити штурмові дії, але успіху не має.

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Відновлення боєздатності

Завдяки вдалим діям ЗСУ ворог зазнав важких втрат, але зупинятися не збирається. Ворог здійснює заходи для відновлення боєздатності, намагається поповнити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.

Усі ці заходи спрямовані на забезпечення готовності подальших наступальних дій ворога.

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