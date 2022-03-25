Про це 25 березня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, Росія продовжує політику нетерпимості до української нації.

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"Так само як колись СРСР всіма можливими способами придушувала дисидентський рух та переслідувала українців за надуманими мотивами, використовуючи ВУНК, НКВС, КДБ", – написала Денісова.

Люди не дізнаються правди

Омбудсменка зазначила, що злочини радянських спецслужб розсекретив закон "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років". І саме в підрозділі СБУ в Чернігові перебували масиви документальних матеріалів.

Робота над цим тривала протягом 3 років. Розсекретили пів мільйона документів, що дало можливість надати для опрацювання відвідувачам архіву 13 тисяч справ,

– заявила Денісова.

За її словами, частина українців ніколи не дізнається правду про рідних, яких репресував СРСР. Денісова вважає, що рашисти хочуть сховати правду про злочини й знищує архіви.