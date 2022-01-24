Структура Альянса четко спланирована и есть ответные реакции на любые угрожающие действия. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Все зависит от ситуации на границах Украины

По словам главы оборонного ведомства Литвы, реакция НАТО зависит от ситуации в регионе в целом.

Вы сами понимаете, что любое изменение ситуации в районе украинской границы, даже самый маленький конфликт, разумеется, аккумулирует серьезную реакцию и мощности НАТО в нашем регионе,

– сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что Россия перебросила в Беларусь по меньшей мере втрое больше войск, чем во время учений "Запад" осенью. Тогда в маневрах участвовали около 200 тысяч военных.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Решение о войне принимает Кремль

Анушаускас уверяет, что Литва обсуждает ситуацию, которая складывается, и планирует, как будет реагировать. Страна рассматривает возможности действовать совместно с партнерами по НАТО. В то же время какой точно будет реакция, зависит от того, какие именно силы расположит Россия.

"Я думаю, в этом случае решение относительно войны принимает все же Кремль, потому что инициатива на их стороне. Ни одно государство Восточной Европы, которое стало членом НАТО, не угрожало и не угрожает соседним государствам", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что ситуация выглядит наоборот: именно Россия наращивает военное присутствие в регионе.

Российские войска в Беларуси

Минобороны России сообщало, что на военные учения "Союзная решимость" в Беларуси полетели многоцелевые истребители Су-35С. Причем не из близких дислокаций, а аж с ВВО – Восточного военного округа.

Россия продолжала стягивать военную технику в Беларусь. На так называемые учения, которые якобы пройдут с 10 по 20 февраля, отправили два дивизиона ракетных комплексов С-400.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что украинцы стягивают к белорусской границе войско. Лукашенко угрожал, что перебросит в ответ "целый контингент".

Вам надо знать насколько близко российские войска к украинской границе: смотрите видео