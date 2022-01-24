Структура Альянсу чітко спланована і є відповідні реакції на будь-які загрозливі дії. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Усе залежить від ситуації на кордонах України

За словами глави оборонного відомства Литви, реакція НАТО залежить від ситуації в регіоні загалом.

Ви самі розумієте, що будь-яка зміна ситуації в районі українського кордону, навіть найменший конфлікт, зрозуміло, акумулює серйозну реакцію та потужності НАТО у нашому регіоні,

– сказав Анушаускас.

Він наголосив, що Росія перекинула до Білорусі щонайменше втричі більше військ, ніж під час навчань "Захід" восени. Тоді в маневрах брали участь близько 200 тисяч військових.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Рішення про війну приймає Кремль

Анушаускас запевняє, що Литва обговорює ситуацію, яка складається і планує, як буде реагувати. Країна розглядає можливості діяти спільно з партнерами по НАТО. Водночас якою точно буде реакція, залежить від того, які саме сили розташує Росія.

"Я думаю, в цьому випадку рішення щодо війни приймає все ж таки Кремль, тому що ініціатива на їхньому боці. Жодна держава Східної Європи, яка стала членом НАТО, не загрожувала і не загрожує сусіднім державам", – сказав міністр.

Він також підкреслив, що ситуація виглядає навпаки: саме Росія нарощує військову присутність у регіоні.

Російські війська в Білорусі

Міноборони Росії повідомляло, що на військові навчання "Союзна рішучість" до Білорусі полетіли багатоцільові винищувачі Су-35С. Причому не з близьких дислокацій, а аж зі СВО – Східного військового округу.

Росія продовжувала стягувати військову техніку до Білорусі. На так звані навчання, які нібито пройдуть з 10 по 20 лютого, відправили два дивізіони ракетних комплексів С-400.

Самопроголошений президент Білорусі заявляв, що українці стягують до білоруського кордону військо. Лукашенко погрожував, що перекине у відповідь "цілий контингент".

Вам треба знати наскільки близько російські війська до українського кордону: дивіться відео