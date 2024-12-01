Увечері 1 грудня у мережі з'явилися повідомлення про страшну аварію у Дніпрі. Пізніше з'явився офіційний коментар від поліції, передає 24 Канал.

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Що відомо про моторошну аварію у Дніпрі

Зазначається, що о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту "Дитячій комбінат", допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні.

Водія автомобіля BMW затримали. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Розпочато досудове розслідування.

До слова, раніше у мережі писали про те, що автівка буцімто збила людей на пішохідному переході. У коментарі 24 Каналу речниця ГНУП у Дніпропетровській області цю інформацію спростувала.

У Дніпрі в ДТП загинула 10-річна дівчинка: дивіться відео

До слова, у Києві сталася смертельна ДТП. Там жінка загинула, перебігаючи дорогу у невстановленому місці через перекриття мосту для ремонту.