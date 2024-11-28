Радше за все аварії можна було б уникнути, оскільки звернення громадян щодо встановлення тимчасового переходу влада ігнорувала. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла мешканка будинку, біля якого трапилася ДТП, Ірина Паламарчук.

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Що відомо про ситуацію

Вранці, 28 листопада, на вулиці Саперно-Слобідській у Києві на смерть збили жінку. Вона загинула на місці, радше за все, перебігаючи дорогу, яка має 4 смуги руху, у невстановленій для цього ділянці, оскільки поруч розташовані 2 зупинки громадського транспорту.

Смертельна ДТП у Києві / Фото 24 Каналу

Але ще раніше пішохідний міст через трасу перекрили на ремонт. Найближчий пішохідний перехід, за словами Ірини Паламарчук, розташований далеко.

Найближчий пішохідний перехід розташований за 800 метрів в один бік. У зворотному напрямку теж стільки, загалом виходить близько 1,6 кілометра. Зрозуміло, що люди не будуть стільки йти,

– розповіла жінка.

Внаслідок цього мешканці будинків навколо писали звернення і просили забезпечити людям на час ремонту перехід, оскільки дістатися до необхідного місця через смуги вкрай важко. Через це дехто просто перебігає там дорогу.



Надземний пішохідний перехід, зачинений на ремонт / Фото 24 Каналу

Впродовж вересня і до сьогодні місцеві зверталися і до "Київавтошляхміст", і до КМДА, зокрема, у контактний центр міста Києва, проте жодних дій з боку влади не було, окрім висловлення пропозицій стосовно користування альтернативними шляхами для руху пішоходів.

Відповіді "Київавтошляхміст" на запити місцевих / Фото надані 24 Каналу

Також раніше Київавтодор анонсував протиаварійні роботи. Однак, як розповіла місцева мешканка, будь-якої інформації стосовно термінів закінчення відповідних заходів щодо відновлення не повідомляють, і відповідних заходів для цього не вживають. Водночас усі відповіді на запити небайдужих однакові.