Вечером 1 декабря в сети появились сообщения о страшной аварии в Днепре. Позже появился официальный комментарий от полиции, передает 24 Канал.

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Что известно о жуткой аварии в Днепре

Отмечается, что в 19:45 в районе улицы Набережная Заводская водитель автомобиля BMW в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат" допустил столкновение с автомобилем Ford, совершавшим маневр разворота.

В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу.

Водитель автомобиля BMW задержан. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Начато досудебное расследование.

К слову, ранее в сети писали о том, что автомобиль якобы сбил людей на пешеходном переходе. В комментарии 24 Канала спикер ГНУП в Днепропетровской области эту информацию опровергла.

В Днепре в ДТП погибла 10-летняя девочка: смотрите видео

К слову, в Киеве произошло смертельное ДТП. Там женщина погибла, перебегая дорогу в неустановленном месте из-за перекрытия моста для ремонта.